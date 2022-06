Kering : Oddo confirme son conseil 'neutre' avant le CMD

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Kering, avec un objectif de cours inchangé de 675 euros.



Alors que le groupe organise son CMD (journée des investisseurs) les 8 et 9 juin prochains, les investisseurs seront attentifs aux présentations de Saint-Laurent (15% du CA et de l'EBIT groupe) et Gucci (plus de 50% des ventes et plus de 70% de l'EBIT groupe).



'Nous tablons sur une croissance organique de +10% pour le groupe au T2 (Gucci +7%, Saint Laurent +17%) avec un EBIT S1 attendu à c. 2750 ME', souligne Oddo.



Le broker rappelle par ailleurs que le groupe a 'de grandes aspirations pour Saint-Laurent' une structure qui pourrait à terme accéder au statut de 'méga-marque', avec un CA proche des 5 MdsE et une marge dépassant les 30%.



Enfin, avec une décote de près de 30% par rapport à LVMH, Kering peut espérer un certain rattrapage à court terme en fonction des éclairages apportés lors du CMD et de l'évolution de la situation en Chine, analyse l'analyste.



Oddo précise toutefois que sa préférence de fond va pour LVMH et Hermès, 'le momentum de croissance nous paraissant toujours mieux assuré chez Hermès, LV et Dior que chez Gucci.'



