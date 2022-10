Kering : Oddo abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Kering, Oddo BHF ajuste en baisse son objectif de cours de 588 à 522 euros pour refléter dans sa valorisation par DCF l'abaissement modéré de ses prévisions de résultats, mais aussi et surtout les nouveaux paramètres de marché.



Le bureau d'études reconnait que le titre traite à des multiples P/E et VE/EBIT faisant apparaître une décote proche de 35% par rapport au pair LVMH et supérieure aux niveaux observés sur la période récente (entre 25% et 30%).



'Ce creusement récent de la décote reflète la prise en compte d'un risque plus fort sur Kering alors que le climat d'ensemble macroéconomique va se durcir et que la performance de Gucci en relatif au secteur ne montre pas, à ce stade, un redressement tangible', juge-t-il.



