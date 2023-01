Kering : Kering nomme Sabato De Sarno comme directeur de la création de Gucci

PARIS (Reuters) - Kering a annoncé samedi la nomination de Sabato De Sarno en tant que directeur de la création de Gucci, où il aura la mission de relancer une marque qui, après une forte croissance entre 2015 et 2019, est en perte de vitesse ces dernières années.

Originaire de Naples, Sabato De Sarno a commencé sa carrière chez Prada en 2005, est passé chez Dolce & Gabbana, puis a rejoint Valentino en 2009. Il y a occupé différents postes avant d'en devenir le directeur de la mode et d'en superviser à ce titre les collections homme et femme.

Il présentera sa première collection pour Gucci lors de la Fashion Week Femme de Milan en septembre 2023, a précisé Kering dans un communiqué.

L'ex-directeur de la création de Gucci, Alessandro Michele, a subitement quitté la maison en novembre après sept ans à ce poste à la suite de tensions avec la direction de Kering, ont déclaré des sources à Reuters.

Dans ses nouvelles fonctions, Sabato De Sarno dirigera le studio de création de Gucci et sera rattaché à Marco Bizzarri, PDG de la maison italienne spécialisée dans la mode et le luxe.

"Il aura la responsabilité de définir et d'exprimer la vision créative de la maison à travers les collections femme, homme, maroquinerie, accessoires et lifestyle", selon le communiqué de Kering.

"Avec Sabato De Sarno (...), nous sommes persuadés que Gucci continuera à influencer la mode et la culture, grâce à des produits et collections hautement désirables, et à apporter un regard singulier et contemporain au luxe moderne", a déclaré le PDG de Kering, François-Henri Pinault, cité dans le communiqué.

(Reportage Benjamin Mallet et Silvia Aloisi)

