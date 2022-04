Kering : Les prévisions de ventes de Goldman Sachs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Kering va publier son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 le 21 avril, après la clôture du marché. Avant cette annonce, Goldman Sachs confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 780 E.



' L'accent sera mis sur la dynamique sous-jacente des ventes de la marque Gucci, étant donné qu'elle représente 72% de l'EBIT du groupe (FY22E) ' indique l'analyste.



Il estime que le solide pipeline de nouveaux produits au 4ème trimestre 2021 soutenu par des initiatives marketing a permis d'obtenir une performance beaucoup plus forte, qui devrait se poursuivre au cours de l'exercice 2022.



' Nous considérons que la décote de 35% de Kering par rapport à ses pairs (sur la base de l'EV/EBIT de l'exercice 2022) est un élément clé de la réévaluation des actions ' indique Goldman Sachs.



L'analyste indique que cette dynamique est restée forte au 1er trimestre 2022 soutenu également par la réouverture de magasins en Europe (de nombreuses fermetures de magasins au 1er trimestre 2021) et par l'augmentation de la demande.



' Nous nous attendons à un début de 2ème trimestre difficile. La visibilité est limitée, mais nous prévoyons une baisse des ventes de -10% pour Gucci en Chine continentale au 2ème trimestre 2022 (après +10% au 1er trimestre 22E) ' rajoute le bureau d'analyses.



