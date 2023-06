Kering : Les parfums, un nouveau catalyseur selon AlphaValue

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AlphaValue a renouvelé mercredi sa recommandation 'accumuler' et son objectif de cours de 587 euros sur Kering, s'interrogeant sur le fait que les parfums puissent constituer le prochain moteur de croissance du groupe de luxe.



Ces commentaires surviennent alors que Kering Beauté a conclu la semaine passée un accord en vue de l'acquisition de 100% de Creed auprès de BlackRock, une opération entièrement financée en numéraire.



Dans une note, AlphaValue rappelle que Creed est l'une des marques de parfums de niche et de prestige parmi les plus populaires au monde, avec des ventes annuelles de 250 millions d'euros pour une marge opérationnelle jugée 'attractive'.



Du point de vue du bureau d'études, ce rachat confirme les ambitions de Kering sur le segment en pleine croissance des produits de beauté de luxe, une étape qui va selon lui dans la bonne direction après la nomination, en début d'année, d'une ancienne cadre d'Estée Lauder, Raffaella Cornaggia, au poste de directrice générale de Kering Beauté.



