Kering : Les avis des analystes après les trimestriels

(CercleFinance.com) - Suite à la publication des chiffres de ventes du 1er trimestre 2022, plusieurs analystes ont fait un point aujourd'hui sur la valeur.



Stifel confirme son conseil à l'achat avec un objectif de cours de 795 E. ' La croissance en comparable de Kering au 1er trimestre a été solide (+21 % contre +18% pour le consensus Bloomberg), mais l'échec surprenant de Gucci (+13% contre +18% pour le consensus Bloomberg) est dû aux blocages de COVID en Chine qui ont affecté la performance du mois de mars plus que prévu ' souligne Stifel.



' Ce chiffre a éclipsé un autre trimestre exceptionnel pour YSL (+37% contre +24% pour le consensus) et des Autres Marques avec Balenciaga en tête (+35% contre un consensus +21%) ainsi qu'une nouvelle performance solide pour Bottega Veneta (+21% contre consensus +16%) ' rajoute le bureau d'analyses.



Stifel estime que la toile de fond du deuxième trimestre est devenue plus difficile pour le secteur. Les niveaux de perturbation du COVID se sont aggravés en avril en Chine, les inquiétudes concernant la stagflation macroéconomique mondiale s'intensifient et l'Amérique du Nord est confrontée à des comparaisons plus difficiles.



' Au niveau du groupe, nous ne voyons pas le consensus des bénéfices de l'année fiscale 2022 bouger beaucoup à première vue (stable à légèrement en baisse).



' Nous nous attendons à ce que les prévisions de ventes de Gucci au T2 soient revues à la baisse (reflétant principalement la situation difficile de COVID en Chine) et que les marges de Gucci pour l'exercice 22 diminuent un peu (en raison d'un réinvestissement marketing plus important pour défendre sa part de marché, notamment en Grande Chine). Mais ceci devrait être largement atténué par les performances exceptionnelles d'YSL et des Autres Marques '.



Tout en maintenant sa position 'neutre' sur Kering, Invest Securities abaisse pour sa part son objectif de cours de 673 à 596 euros, jugeant que 'le titre devrait avoir une réaction en bourse très mitigée qui pourrait rejaillir sur le secteur'.



Le bureau d'études pointe en particulier une progression organique des ventes de Gucci également bien inférieure au consensus et surtout très nettement au-dessous des performances réalisées dans le même temps par les autres majors du soft luxury.



'Ce bilan contraste avec les réalisations des pairs de Gucci et montre la volatilité qui colle aux performances de la marque, donne qui tend à prendre plus de relief que nous le pressentions, altérant la visibilité', conclut l'analyste.



Oddo BHF réitère également son opinion 'neutre' sur Kering et réduit son objectif de cours de 731 à 675 euros, expliquant qu'un 'coût du capital plus élevé n'a pu être totalement compensé par la révision (modérée) de ses estimations bénéficiaires'.



'Si la performance contrastée des ventes interpelle, il faut noter en parallèle que le titre a sous-performé visiblement le secteur depuis le début de l'année et que sa décote en matière de multiples par rapport à LVMH avoisine désormais les 30%', juge-t-il.



Le bureau d'études pense néanmoins que la perspective structurelle sur Gucci reste incertaine au vu d'un écart de performance toujours important avec les autres méga marques avec une conjoncture à court terme 'qui ne s'annonce pas de tout repos'.



UBS confirme pour sa part son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 803 E.



' Au premier trimestre, la croissance organique du groupe de +21% a été supérieure au consensus de +17% (UBSe +24%) avec des ventes totales de 4 956 millions d'euros (+6% par rapport aux prévisions de 4 694 millions d'euros et en ligne avec l'UBSe de 4 953 millions d'euros) ' souligne le bureau d'analyses.



' Un des points les plus marquants de ces résultats, est la croissance organique de +13% de Gucci au 1er trimestre 2022 ' rajoute également UBS.



