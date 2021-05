Kering : Lancement d'une cession d'actions Puma

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Kering annonce le lancement d'une cession d'un bloc d'environ 8,9 millions d'actions Puma, représentant environ 5,9% du capital de ce groupe, dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés, par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres.



Suite au placement, il détiendrait environ 4% des actions Puma en circulation et le flottant de Puma atteindrait environ 66,7%. Le produit net de la transaction sera affecté aux besoins généraux de Kering et renforcera encore davantage sa structure financière.



Kering et Artémis seront soumis à un engagement de conservation portant sur les actions Puma, devant prendre fin à l'issue d'une période de 90 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison des actions, sous réserve de certaines exceptions.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.