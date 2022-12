Kering : Lancement d'un fonds visant à protéger la nature

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Kering et le groupe L'Occitane comptent profiter de la 15èmeConférence des Parties de la Convention sur la biodiversité -qui se déroule à Montréal le 13 décembre- pour annoncer leur partenariat visant à la création du fonds'Climate Fund for Nature'.



Ce fonds vise à mobiliser les ressources des secteurs du luxe et de la beauté afin de protéger et de restaurer la nature en mettant la priorité sur la promotion de l'indépendance des femmes. 140 millions d'euros ont déjà été engagés par les deux groupes avec un objectif total de 300 millions d'euros à terme.



Le fonds sera ouvert à d'autres entreprises partenaires afin de permettre d'intensifier ses impacts positifs sur le terrain.



Kering précise que 'si le monde veut atteindre ses objectifs en matière de changement climatique, de biodiversité et de préservation des sols, les investissements dans les solutions fondées sur la nature doivent au moins tripler d'ici à 2030 et quadrupler d'ici à 2050'.



Cette accélération équivaudrait à un investissement total cumulé pouvant atteindre 10 000 milliards de dollars et à un rythme d'investissement annuel de 674 milliards de dollars, conclut le géant du luxe.



