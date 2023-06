Kering : La recommandation d'AlphaValue reste inchangée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AlphaValue maintient sa note d'achat sur le titre Kering, avec un objectif de cours à 6 mois inchangé de 587 euros, présentant ainsi un potentiel de hausse de 14% par rapport au cours actuel.



L'analyste indique néanmoins avoir revu à la baisse ses attentes de bénéfices pour le 2nd semestre 2023 et l'exercice 2024, notamment sur le marché chinois.



AlphaValue pointe ainsi la lenteur de la reprise des vols internationaux opérés en Chine ainsi que les conséquences de la pandémie sur le pouvoir d'achat des consommateurs ou encore la faiblesse du marché immobilier.



Le broker révise ainsi à la baisse ses prévisions de BPA pour 2023 et 2024 d'un peu plus de 1%.



'La révision à la baisse des prévisions de bénéfices, en particulier pour la marque Gucci, qui a une plus grande exposition au marché chinois ont pesé négativement sur notre valorisation', conclut AlphaValue.





