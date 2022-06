Kering : Jefferies revient à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies a relevé mercredi sa recommandation sur le titre Kering, qu'il porte de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours revu à la baisse de 695 à 605 euros.



Dans une note de recherche, le broker américain étaye son relèvement par des questions de valorisation, soulignant qu'après son retour sous la barre des 500 euros, le titre se traite sur les mêmes niveaux qu'il y a trois ans alors que sa taille et ses parts de marché ont progressé dans l'intervalle.



Jefferies - qui fait valoir que la sous-performance du titre depuis le début de l'année s'est traduit par la disparition de quelque 27 milliards d'euros de capitalisation - estime que le dossier est passé du statut de 'value trap', c'est-à-dire d'un piège à valorisation pour les investisseurs recherchant de bonnes affaires - à celui de véritable opportunité boursière.



Ce sont ces éléments de valorisation, et non la journée d'investisseurs jugée plutôt décevante, qui sont à l'origine de son relèvement, Jefferies jugeant que les perspectives de court terme sont plutôt mitigées.



Le broker souligne néanmoins que la marque Gucci dispose d'un véritable 'potentiel' à moyen terme, au même titre que Saint Laurent.



