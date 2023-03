Kering : Jefferies relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réitère son conseil à l'achat et relève son objectif de cours à 655 E sur le titre (contre 565 E).



' Nous nous concentrons sur Gucci et considérons l'exercice 23 comme une année de transition avec un possible regain de dynamisme à partir du second semestre - il y a un potentiel de hausse mais pas de réelle visibilité pour le moment ' indique le bureau d'analyses.



' Nous pensons que les marges devraient se maintenir autour de la barre des 36% ' rajoute Jefferies.





