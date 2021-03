Kering : Investit dans la plateforme Vestiaire Collective

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Kering a annoncé hier soir avoir investi dans Vestiaire Collective en prenant une participation d'environ 5% au sein de la plateforme de mode de seconde main.



Dans un communiqué, le groupe de luxe français indique avoir participé, aux côtés de la société d'investissement américaine Tiger Global Management, à une levée de fonds de 178 millions d'euros (216 millions de dollars) menée par le site de commerce électronique.



François-Henri Pinault, le PDG de Kering, explique que son groupe souhaite 'saisir l'opportunité' représentée par la tendance du luxe de seconde main chez les jeunes consommateurs.



Le secteur de la mode de seconde main connaît depuis trois ans un essor rapide, porté notamment par l'engagement écologique des jeunes générations de consommateurs et par une croissance des achats sur les réseaux sociaux.



La part des pièces de seconde main dans la garde-robe des particuliers devrait ainsi passer de 21% en 2021 à 27% en 2023, avec une marché attendu à plus de 60 milliards de dollars d'ici 2025.



Vestiaire Collective a enregistré l'an dernier une hausse de 90% du nombre de ses membres.



Kering précise dans son communiqué qu'ils sera représenté au conseil d'administration de Vestiaire Collective, qui avait été fondé en 2009 par un groupe d'entrepreneurs français.



