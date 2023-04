Kering : Invest Securities reste 'neutre' et relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient sa note 'neutre' sur le titre Kering, avec un objectif de cours relevé de 569 à 575 euros, rappelant que 'dans le secteur du luxe, il n'y a que le momentum qui guide les préférences, peu importe la valorisation'.



Selon l'analyste, dans un contexte où les investisseurs restent sourds à des risques comme la reprise de l'euro,il n'est pas surprenant que Kering reste modestement valorisé en relatif.



'La problématique de Kering est d'être confronté à des facteurs qui lui sont spécifiques dont une relance de la marque Gucci qui reste à promouvoir, des erreurs difficiles à admettre dans le marketing de Balenciaga, et un certain essoufflement de BV et YSL', juge Invest.



A l'inverse, les pairs de Kering surfent sur 'une dynamique impressionnante', ce qui amène l'analyste à se demander si LV, Christian Dior et Hermes ne bénéficient pas de transferts directs de parts de marché.



'En attendant, 2023 risque de constituer au mieux pour Kering un exercice de transition, avec un facteur de sensibilité à la baisse accrue si d'aventure la conjoncture devait se dégrader, ce que nous croyons probable aux USA, sinon en Europe', conclut l'analyste.



