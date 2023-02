Kering : Invest Securities relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient sa note 'neutre' sur le titre Kering, avec un objectif de cours relevé de 524 à 569 euros.



Le bureau d'analyses revient sur Gucci, marque dont la mécanique 's'est progressivement grippée', juge Invest, avec notamment le challenge que constitue le départ de son designer vedette.



'Le management de Kering fait des choix généralement judicieux mais la période ouverte de transition peut prendre un certain temps avant que Gucci retrouve une croissance harmonisée sur les Best in class', estime l'analyste.



En outre, le groupe doit aussi composer avec le risque réputationnel qui pèse sur Balenciaga, 'une affaire qui pose des questions de gouvernance' juge Invest.



Pour le broker, 'il ne faut pas surjouer à notre avis la relance chinoise, si les moteurs de la croissance du marché US et européen, interconnectés par les flux touristiques, viennent à ralentir'.



