Kering : Invest Securities réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère sa recommandation 'neutre' sur Kering avec un objectif de cours ramené de 588 à 524 euros, s'interrogeant sur la performance de Gucci, la marque emblématique du groupe de luxe, au troisième trimestre 2022.



L'analyste estime que les conditions de faible visibilité qui entourent l'évolution chaotique des marchés financiers, s'opposent à un changement de recommandation 'dans un contexte d'évolution du coût du capital adverse et d'un momentum sectoriel proche d'un déclin'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.