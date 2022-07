Kering : Invest Securities ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son conseil neutre sur la valeur et ajuste son objectif de cours à 588 E (contre 596 E) après l'annonce des résultats du 1er semestre.



' Les ressorts de la croissance de Gucci seraient-ils durablement altérés ? La question reste posée au vu de la performance de la marque emblématique de Kering au T2 2022 (+4%) ' indique l'analyse.



L'analyste estime que la forte croissance des autres marques du groupe qui est facteur de compensation (CA luxe consolidé au 2ème trimestre +12%) ne fait que souligner les faiblesses relatives de Gucci, reléguant au second plan la performance exceptionnelle de YSL certainement avec Christian Dior le meilleur performer du secteur de la Mode & Maroquinerie depuis la reprise post Covid.



' Dans ce contexte où Gucci a notamment été sérieusement affecté par la fermeture partielle du débouché chinois, les performances opérationnelles sont restées de haut niveau avec une marge (luxe) qui progresse de 20 bps à 30%. Ces chiffres ressortent un peu au-dessus des attentes du consensus ' rajoute Invest Securities.



' Au-delà du verdict d'un objectif de cours offrant un upside limité, nous ne pensons pas opportun de modifier notre opinion '.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.