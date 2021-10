Kering : Invest Securities abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient sa position 'neutre' sur Kering avec un objectif de cours abaissé de 719 à 658 euros, expliquant qu'il 's'attendait à une nette inflexion de la croissance au troisième trimestre 2021 à cause de Gucci mais pas tout à fait de cette ampleur'.



'Gucci apparait certes pénalisée par ce qui est une période de transition avec le lancement de nouvelles collections majeures, mais souffre toujours de son exposition au wholesale dont les ventes ont encore baissé de -19% par rapport à 2020', pointe l'analyste.



'Si la performance de Gucci reste fondatrice, la croissance organique de l'ensemble (+12,2% au troisième trimestre) reste d'un bon niveau grâce aux performances toujours exceptionnelles d'YSL (+28%) et des marques de designers', note-t-il cependant.



