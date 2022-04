À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant sa position 'neutre' sur Kering, Invest Securities abaisse son objectif de cours de 673 à 596 euros, jugeant que 'le titre devrait avoir une réaction en bourse très mitigée qui pourrait rejaillir sur le secteur', après son point d'activité trimestriel.



Le bureau d'études pointe en particulier une progression organique des ventes de Gucci bien inférieure au consensus et surtout très nettement au-dessous des performances réalisées dans le même temps par les autres majors du soft luxury.



'Ce bilan contraste avec les réalisations des pairs de Gucci et montre la volatilité qui colle aux performances de la marque, donne qui tend à prendre plus de relief que nous le pressentions, altérant la visibilité', conclut l'analyste.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.