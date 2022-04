Kering : Inquiétudes sur la Chine, Oddo abaisse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur Kering, avec un objectif de cours abaissé à 731 euros, contre 779 euros précédemment.



Le bureau d'analyses indique que si le premier trimestre s'est bien passé dans la plupart des zones, la situation pandémique est beaucoup plus visible depuis le mois de mars dans la zone Asie-Pacifique, notamment en Chine continentale, poussant l'analyste à la 'prudence'.



'Le groupe indique que janvier et février ont bien été satisfaisants en Chine mais mars semble avoir été très perturbé : si le taux de fermeture global des boutiques sur le mois ne semble pas dépasser 10%, la succession de restrictions temporaires affectant les zones les unes après les autres pénalise visiblement le trafic', note Oddo.



Par conséquent, le broker révise légèrement ses hypothèses pour le T1 notamment sur Gucci, avec une croissance du chiffre d'affaires attendue à 15% contre 18% précédemment.



