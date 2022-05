Kering : HSBC relève sa recommandation à 'acheter'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - HSBC a relevé mardi sa recommandation sur Kering, portée de 'conserver' à 'acheter' avec un objectif de cours inchangé de 600 euros, faisant apparaître un potentiel haussier d'environ 23%.



Dans une note de recherche, le broker explique se montrer 'plus constructif' sur le titre après ses récents creux atteints en Bourse et en perspective d'une prochaine résolution des difficultés actuellement rencontrées par Gucci sur le marché asiatique.



D'après HSBC, la journée d'investisseurs prévue la semaine prochaine pourrait en effet être l'occasion pour le groupe de luxe de faire un point intéressant sur sa marque-phare, ainsi que sur ses activités de lunetterie, mais aussi de présenter des objectifs ambitieux pour Saint Laurent.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.