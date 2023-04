Kering : Hausse de 2% du CA à 5 077 ME au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe est en croissance de +2% à 5 077 ME en données publiées et de +1% en comparable au premier trimestre 2023.



Le chiffre d'affaires dans le réseau de magasins en propre, qui inclut l'e-commerce, est en hausse de +4% en comparable. ' Toutes les Maisons du Groupe y contribuent ' indique la direction.



' La croissance est notamment portée par une bonne dynamique en Europe de l'Ouest et au Japon. L'Amérique du Nord est en retrait, tandis que l'Asie-Pacifique renoue avec la croissance grâce à la reprise progressive du marché chinois ' précise le groupe.



Au premier trimestre 2023, le chiffre d'affaires de Gucci atteint 2 616 millions d'euros, à +1% tant en données publiées que comparables. Les ventes dans le réseau de boutiques en propre sont en augmentation de +1% en comparable par rapport au premier trimestre 2022.



Yves Saint Laurent réalise un chiffre d'affaires de 806 millions d'euros, soit +9% en données publiées et de +8% en comparable.



Avec un chiffre d'affaires de 395 millions d'euros, les ventes de Bottega Veneta sont stables sur le premier trimestre. Le chiffre d'affaires des Autres Maisons atteint 890 millions d'euros au premier trimestre, en baisse de -9% en données publiées comme en comparable.



Le chiffre d'affaires de Kering Eyewear sur les trois premiers mois s'élève à 433 millions d'euros, en croissance de +11%.



