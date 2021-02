Kering : En repli, un analyste abaisse son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre perd près de 1% suite à la baisse d'objectif de Crédit Suisse. L'analyste réitère son opinion 'surperformance' sur Kering, mais avec un objectif de cours abaissé de 675 à 635 euros, dans le sillage d'une réduction de ses attentes pour le groupe à la suite de la parution de ses résultats annuels.



Le broker réduit en effet de 1% ses prévisions de chiffre d'affaires organique pour 2021-22, entrainées par une diminution de 2% chez Gucci, et abaisse de 5% en moyenne ses estimations de BPA pour la période 2021-23.



'Nous pensons que l'échelle restera un avantage chez Gucci et nous continuons de voir Kering comme un 'pure play' de la mode de luxe attractive', juge-t-il toutefois, considérant en outre sa décote de valorisation face à ses pairs comme injustifiée.



