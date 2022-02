Kering : En forte hausse, valeur préférée d'un analyste

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 2,3% après l'analyse positive de Berenberg. Le bureau d'études a maintenu mardi sa recommandation d'achat sur Kering, avec un objectif de cours de 900 euros faisant apparaître un potentiel haussier de 39% sur la valeur.



Dans une étude consacrée au secteur européen de la consommation non-contrainte ('consumer discretionary'), le bureau d'études estime que le groupe français coche toutes les cases d'un 'gagnant sur le long terme' au sein du secteur du luxe.



'La demande pour le luxe demeure forte et toutes les conditions sont réunies (même si cela fait l'objet d'un débat enflammé) pour une accélération de Gucci au quatrième trimestre grâce au renforcement de l'offre et à l'effet des investissements qui ont été consentis', ajoute-t-il.



Berenberg fait remarquer que Gucci dispose de la meilleure exposition possible en vue d'un redressement des voyages et du prêt-à-porter.



L'intermédiaire dit aussi voir en Kering un leader en matière de digital et de critères ESG, avec une valorisation jugée attractive puisque son PER s'établit à seulement 20x.



Le titre est d'ailleurs l'une de ses valeurs préférées ('top picks') de Berenberg au sein du secteur, au côté de JD Sports et EssilorLuxottica.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.