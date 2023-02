Kering : Directrice générale nommée pour Kering Beauté

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Kering annonce la nomination de Raffaella Cornaggia comme directrice générale de Kering Beauté. Membre du comité exécutif du groupe, elle développera une expertise beauté pour Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Pomellato et Qeelin.



'La création de Kering Beauté permettra au groupe de soutenir ces marques dans le développement de cette catégorie qui constitue une extension naturelle de leur univers', explique le groupe de luxe français.



De nationalité italienne, Raffaella Cornaggia a plus de 25 ans d'expérience dans la beauté, durant lesquels elle a occupé diverses fonctions clés sur trois continents, notamment au sein des groupes L'Oréal et Estée Lauder.



