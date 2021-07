Kering : Dans le vert après deux nouvelles analyses

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre est en hausse aujourd'hui après la publication de deux recommandations ce matin.



Credit Suisse maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Kering, avec un objectif de cours relevé de 695 à 790 euros.



Alors que les résultats du premier semestre seront présentés le 27 juillet, l'analyste augmente d'ores-et-déjà ses estimations concernant les ventes organiques de Kering au 2e trimestre de +7 % par rapport à la même période deux ans plus tôt, contre +2 % dans la précédente estimation.



L'analyste revoit aussi à la hausse la croissance des ventes organique et le BPA pour 2021-2023 de respectivement +2 % et +5 %, en s'appuyant sur la reprise à court terme.



' La confiance des consommateurs est revenue à des niveaux pré-pandémie et s'est fortement maintenue au 2e trimestre ans des régions clés comme les États-Unis, la Chine et l'Europe, aidée par l'essor de la vaccination et le retour du facteur bien-être ', justifie Credit Suisse.



Invest Securities estime que l'ombre portée par LVMH et Hermes ne doit pas faire oublier le potentiel du portefeuille de Kering.



' Le marché semble encore timoré dans son analyse car même si la marque phare de Kering peut encore souffrir de la comparaison par rapport à ses pairs, à peine au niveau des chiffres de 2019 en ventes à l'issue du S1 2021 (IS (e)), son potentiel peut justifier une poursuite du rattrapage à la faveur d'une exposition retail croissante et d'un mix produit premium renforcé, les deux allant de pair ' indique l'analyste.



' Le questionnement permanent autour des faiblesses réelles ou présumées de la marque Gucci, dont sa dépendance au marché de flux, masque les fondamentaux des autres marques dont la croissance se poursuit, en même temps qu'elle s'homogénéise à haut niveau ' rajoute le bureau d'analyses.



Les prévisions d'Invest Securities restent supérieures en EBIT au consensus Factset de l'ordre de +5% pour 2021 et +7% pour 2022. ' Beaucoup moins consensuelle que LVMH, l'action Kering reste toujours décotée par rapport au leader sur les ratios classiques (-25% en PER 21) '.



' Mais le verdict de notre objectif de cours à 724 E (contre 698 E) faiblement relevé, nous contraint à passer notre opinion à neutre (contre achat) '.



