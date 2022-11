Kering : Credit Suisse positif après le départ d'A Michele

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 670 euros sur Kering, après l'annonce du départ du directeur de la création de sa marque-phare Gucci, Alessandro Michele, nouvelle qu'il considère comme un catalyseur positif pour le titre.



'Un changement radical est requis pour revigorer la croissance de la marque et s'il y a de l'incertitude sur le remplacement d'Alessandro Michele, son remplacement constitue le changement le plus radical auquel pouvait procéder le groupe', juge le broker.



Par rapport à son secteur, Credit Suisse voit Kering comme un dossier présentant à la fois des risques et un rendement plus élevés, étant donné le besoin d'améliorer la performance de Gucci, mais il considère ce risque comme plus qu'intégré dans les cours.



