Kering : Berenberg relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé mercredi son objectif de cours sur Kering, porté de 730 à 880 euros, dans l'anticipation d'une 'solide' saison des résultats pour les grands acteurs du luxe européen.



Dans une note sectorielle, l'intermédiaire allemand - qui maintient sa recommandation d'achat sur le titre - évoque un niveau de demande tout simplement 'exceptionnel' pour les produits de luxe.



'S'il est vrai que ce phénomène est largement anticipé par les investisseurs et déjà bien reflété dans les valorisations élevées du secteur, le marché a tendance à sous-estimer la dynamique suscitée par ce genre d'environnement, notamment en ce qui concerne les marques les plus recherchées et qui remporte des parts de marché', explique-t-il.



'Dès lors nous estimons qu'il existe encore un potentiel de revalorisation à court terme et que les fondamentaux séduisants du secteur sur le long terme reste entièrement intacts', conclut Berenberg.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

