Kering : Barclays dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - Barclays a dégradé mardi sa recommandation sur le titre Kering, ramenée de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours abaissé de 800 à 550 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier se dit notamment surpris par la faiblesse du positionnement de la marque Gucci en Chine, où il a récemment effectué un déplacement.



'Nos investigations sur le terrain et nos discussions avec des professionnels du secteur pendant ce voyage nous ont montré que Gucci n'était plus considéré comme l'une des marques les plus désirables et qu'il pourrait exister un problème de positionnement', s'inquiète l'analyste.



S'il reconnaît que le profil de Kering pourrait en faire un titre résistant en période de ralentissement économique et que sa valorisation est aujourd'hui attractive, Barclays dit aussi voir un nombre limité de 'catalyseurs' susceptibles d'entraîner une revalorisation boursière.



