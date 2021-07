Kering : Acquisition de 100% du capital de Lindberg

(CercleFinance.com) - Kering Eyewear a signé un accord en vue de l'acquisition de 100% du capital de Lindberg.



' Lindberg bénéficie d'un positionnement de marché unique et allie une taille significative, une forte profitabilité et un important potentiel de croissance '.



' Cette acquisition marque une étape majeure dans le développement de Kering Eyewear et s'intègre parfaitement à sa stratégie ' indique le groupe.



Kering Eyewear a réalisé un chiffre d'affaires pré-Covid d'environ 600 millions d'euros en 2019 (ventes aux distributeurs tiers).



