Kering : À l'heure du centenaire de Gucci, Kering continue à investir sur sa marque phare

(BFM Bourse) - À la suite de LVMH, Kering a dévoilé lui aussi des résultats semestriels globalement supérieurs aux attentes, tirés par sa locomotive Gucci. Le groupe poursuit d'ailleurs ses investissements en faveur du rayonnement de la marque, fondée à Florence en 1921.

Vingt-quatre heures après son rival de toujours, Kering a publié mardi soir le détail de ses résultats pour le premier semestre. Lui aussi bénéficie d'une croissance et d'une rentabilité de premier ordre, dépassant même les niveaux d'avant la crise, alors que "le marché du luxe connaît depuis le début de l’année un rebond significatif" malgré les restrictions.

La reprise n'a fait que s'affirmer au cours du semestre. Après une progression de 25,8% du chiffre d'affaires de Kering sur un an à périmètre et taux de change comparables pour les trois premiers mois de 2021 (+5,5% par rapport au premier trimestre 2019, pour prendre une base de comparaison non perturbée par la crise), au deuxième trimestre 2021 la croissance à périmètre et taux de change comparables s'est établie à +95% au deuxième trimestre soit +11,2% par rapport au deuxième trimestre 2019.

Le chiffre d’affaires pour l'ensemble du semestre s'élève ainsi à 8,047 milliards d'euros, en rebond de 49,6% en données brutes soit +54,1% à périmètre et taux de change comparables, ou +8,4% par rapport à la même période deux ans auparavant. À elle seule, la maison florentine Gucci a généré 4,479 milliards d'euros de revenus (+45,8% en données publiées et +50,3% en comparable) mais ce sont bien l'ensemble des maisons du groupe qui ont connu une très forte activité, notamment Yves Saint Laurent (+58,2% en comparable) et Bottega Venetta (+45%).

Multiplié par plus de 2,3 par rapport à 2020, le résultat opérationnel courant s’approche du niveau du premier semestre 2019, à 2,237 milliards d'euros. La marge opérationnelle courante progresse de plus de 10 points pour atteindre 27,8%, portée par le rebond de la performance de toutes les maisons de Kering. Le résultat net part du groupe fait plus que quintupler, à 1,479 milliards d'euros.

Le cash-flow libre opérationnel atteint un niveau record, à 2,354 milliards d'euros sur le semestre, en augmentation de 316,2%. Kering se targue ainsi d'une structure financière très solide, ayant réduit de 71% son endettement financier à 619,2 millions d'euros.

"Kering a réalisé d'excellentes performances au premier semestre et renoue avec une trajectoire de croissance forte et rentable", a déclaré le PDG François-Henri Pinault. "Toutes nos Maisons ont contribué au fort rebond du chiffre d’affaires, qui dépasse significativement son niveau de 2019, avec une forte accélération au second trimestre. Tout en retrouvant un niveau de profitabilité élevé et en capitalisant sur la désirabilité de nos marques, nous intensifions le rythme de nos investissements dans nos Maisons et nos initiatives stratégiques, notamment pour renforcer l’exclusivité et le contrôle de notre distribution" a-t-il ajouté.

Le groupe souligne notamment la poursuite des investissements en faveur du rayonnement de Gucci, qui célèbre cette année le centenaire de sa création par le maroquinier Guccio Gucci, et le développement de ses activités de marketing client omnicanal.

"Dans un environnement qui peut évoluer rapidement, les équipes ont démontré leur capacité d’adaptation et nous disposons des atouts, des moyens et de la stratégie appropriés pour poursuivre notre parcours avec succès", a conclu le président-directeur général.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse