Kaufman et broad : Cession en VEFA d'un immeuble à Bordeaux

(CercleFinance.com) - BNP Paribas REIM annonce avoir acquis en VEFA (vente en état futur d'achèvement), pour le compte de la SCPI France Investipierre, auprès de Kaufman & Broad, un immeuble de bureau intégré au projet SILVA à Bordeaux.



L'immeuble, situé dans la ZAC Euratlantique et classé ERP 5ème catégorie, développera 5.500 m² de surfaces locatives. Il bénéficie d'un label environnemental, BREEAM Very Good et de la performance énergétique RT 2012 -30%.



Il s'inscrit dans l'ensemble SILVA réalisé par Kaufman & Broad, qui développe plus de 20.000 m² et comprend la Tour SILVA en construction bois, composée de 125 appartements, un second immeuble accueillant 73 appartements, et des commerces en rez-de-chaussée.



