Johnson & johnson : Lancement de rachats d'actions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé mercredi que son conseil d'administration avait approuvé un programme de rachats d'actions d'un montant susceptible d'atteindre cinq milliards de dollars.



Dans un communiqué, le groupe pharmaceutique américain indique que ce plan de rachat de titres constitue le signe de sa confiance dans son activité et de portefeuille de projets de nouveaux médicaments ('pipeline').



'Les années écoulées ont démontré toute la résistance de Johnson & Johnson', souligne Joaquin Duato, son directeur général, qui met en avant la solidité de la trésorerie de l'entreprise et un endettement net au plus bas depuis cinq ans.



J&J en a profité pour réaffirmer son objectif d'une croissance des ventes de 6,5% à 7,5% cette année, assortie d'un bénéfice par action (BPA) compris entre 10,65 et 10,75 dollars, sachant que le consensus vise actuellement 10,07 dollars.



L'action du géant de la santé gagnait 0,5% dans les transactions hors séance avant l'ouverture de Wall Street en réaction à ces annonces.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.