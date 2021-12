Johnson & johnson : Sollicite la FDA pour approbation du teclistamab

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson annoncent avoir sollicité la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis via une demande de licence biologique (BLA) afin d'obtenir l'approbation du teclistamab, un anticorps bispécifique expérimental prêt à l'emploi, pour le traitement des patients atteints de myélome multiple en rechute ou réfractaire (R/R) .



' Malgré tous les progrès réalisés dans le traitement du myélome multiple, le besoin non satisfait reste encore très élevé. Notre quête incessante de traitements pour cette maladie se poursuit avec le même sentiment d'urgence que nous avons toujours eu ', a déclaré Peter Lebowitz, Global Therapeutic Area Head, Oncology, chez Janssen Research & Development.



Le myélome multiple est un cancer du sang incurable qui affecte les globules blancs se trouvant dans la moelle osseuse.



