Johnson & johnson : Résultats encourageants pour Xarelto dans la MAP

(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson (J&J) ont présenté une nouvelle analyse liée à un essai de phase III mettant en avant les avantages du Xarelto (rivaroxaban) (2,5 mg deux fois par jour plus aspirine 100 mg une fois par jour) par rapport à la dose standard de soins (aspirine seule).



Le bénéfice de Xarelto + aspirine s'est révélé constant à 30 jours, 90 jours et jusqu'à trois ans après la revascularisation des membres inférieurs chez les patients atteints de maladie artérielle périphérique (MAP).



Xarelto associé à l'aspirine a ainsi entraîné une réduction de 33% de l'ischémie aiguë des membres et une réduction de 15% des événements indésirables majeurs des membres et des événements cardiovasculaires, avec ou sans bithérapie antiplaquettaire (DAPT).



Ces dernières données XARELTO® ont été présentées lors de la 72e session scientifique annuelle de l'American College of Cardiology (ACC.23), organisée à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, du 4 au 6 mars 2023.



