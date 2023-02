Johnson & johnson : Résultats encourageants dans le traitement de la HDFN

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé hier les premiers résultats positifs d'un essai de phase 2 portant sur le traitement des femmes enceintes dont le foetus présente un haut risque de maladie hémolytique sévère (HDFN).



La HDFN (pour Hemolytic disease of the fetus and newborn) est une maladie grave et rare qui peut provoquer une anémie potentiellement mortelle chez le foetus. Elle survient lorsque les groupes sanguins d'une femme enceinte et de son foetus sont incompatibles, explique la laboratoire.



L'essai a atteint le critère d'évaluation principal : la majorité des patientes enceintes ont reçu du nipocalimab sans avoir besoin d'une transfusion intra-utérine (IUT) tout au long de leur grossesse.



Au cours de la période de traitement d'environ 20semaines, le nipocalimab a démontré un profil d'innocuité qui soutient le développement ultérieur du traitement dans le HDFN, souligne le J&J.



