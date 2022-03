Johnson & johnson : Prend position sur le conflit ukrainien

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé ce week-end être 'profondément préoccupés par le conflit en cours' en Ukraine et être 'aux côtés de toutes les personnes innocentes touchées'.



Le laboratoire indique vouloir assurer la sécurité de ses employés et de leurs familles dans la région en leur offrant un soutien continu, y compris l'accès au logement et à des ressources financières.



J&J a aussi annoncé un don de 5 M$ pour soutenir le travail de l'International Rescue Committee (IRC) et de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour fournir une aide humanitaire aux réfugiés dans les pays frontaliers.



La laboratoire va également fournir des kits d'hygiène, des kits de santé et des fournitures médicales et, aux côtés de ses partenaires, compte soutenir les habitants de la région en leur donnant accès à son réseau de chaîne d'approvisionnement pour renforcer leur portée et leurs capacités.



