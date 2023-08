Johnson & johnson : Objectifs pour 2023 mis à jour après la scission

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson (J&J) annonce la mise à jour de ses prévisions pour 2023, après la finalisation de la scission de Kenvue, anticipant ainsi désormais un BPA opérationnel ajusté entre 9,90 et 10 dollars, soit une croissance de 11,5% en milieu de fourchette.



Toujours en données opérationnelles ajustées (et excluant le vaccin contre la Covid-19), le groupe de santé prévoit maintenant une croissance de son chiffre d'affaires de 6,2 à 7,2% pour l'ensemble de l'exercice en cours.



J&J précise avoir obtenu un produit en espèces de 13,2 milliards de dollars provenant de la scission de Kenvue, dans lequel il conserve une participation de 9,5%. Il maintient son dividende trimestriel de 1,19 dollar par action.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur JOHNSON & JOHNSON en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application BFM Bourse Par email Ok