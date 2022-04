Johnson & johnson : Mise à jour de l'OMS sur le vaccin Covid

(CercleFinance.com) - J&J annonce que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié une liste d'utilisation d'urgence (EUL) mise à jour recommandant l'utilisation de son vaccin Covid dans les schémas thérapeutiques renforcés chez les personnes âgées de 18 ans et plus.



L'EUL recommande que le vaccin Johnson & Johnson Covid soit utilisé à la fois comme rappel homologue (même vaccin) après une primo-vaccination à dose unique et comme rappel hétérologue (vaccins 'mix-and-match') après une première vaccination avec un autre vaccin à ARNm.



L'OMS a également recommandé de prolonger la durée de conservation du vaccin décongelé conservé entre 2 et 8 degrés Celsius à 11 mois. La durée de conservation maximale reste à 24 mois lorsque le vaccin est conservé entre -25 et -15 degrés Celsius.



