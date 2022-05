Johnson & johnson : Met fin à une collaboration avec Bavarian Nordic

(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé aujourd'hui la résiliation de leurs accords de collaboration et de licence avec Bavarian Nordic portant sur la technologie MVA-BN (Modified Vaccinia Ankara - Bavarian Nordic) qui vise à développer de potentiels vaccins contre le virus de l'hépatite B et les papillomavirus humains .



Janssen reste néanmoins attaché à sa solide collaboration avec Bavarian Nordic dans la prévention et la guérison maladies infectieuses - avec des collaborations en cours sur le VIH et Ebola.



Janssen continuera à donner la priorité contre l'hépatite B en utilisant des plateformes de vaccins expérimentaux alternatifs et des thérapies au sein de son large portefeuille et a plusieurs études en cours.





