Johnson & johnson : Le vaccin Covid efficace en 'mix & match' dit une étude

(CercleFinance.com) - J&J a dévoilé hier les résultats préliminaires d'une étude indépendante montrant que l'injection d'une dose de rappel réalisée avec le sérum Covid de J&J six mois après une primo-vaccination à deux doses avec le vaccin de Pfizer/BioNTech avait permis d'observer une augmentation substantielle des anticorps et des lymphocytes T.



Cette étude plaide ainsi en faveur du ' mix-and-match', soit le fait de mélanger les différents sérums mis au point par différent laboratoire pour parvenir à une immunité efficace.



'Ces résultats fournissent des informations scientifiques précieuses pour notre vaccin en tant que dose de rappel mixte', constate Mathai Mammen, responsable R&D chez J&J.



' Ces données s'ajoutent au corpus croissant de preuves démontrant qu'une dose de rappel mix-and-match du vaccin Covid de Johnson & Johnson augmente avec succès les réponses humorales et les réponses cellulaires contre la souche originale du SRAS-CoV-2, ainsi que les variantes Beta et Delta', conclut-il.



