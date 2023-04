Johnson & johnson : Le bénéfice par action est de 2,68 $ au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé ses résultats pour le premier trimestre de 2023.



Les ventes ont enregistré une croissance de 5,6 % pour atteindre 24,7 milliards de dollars au premier trimestre de 2023. La croissance opérationnelle s'inscrit à 9,0 % et la croissance opérationnelle ajustée ressort à 7,6 %.



Le groupe affiche un résultat en baisse de 101,3% par rapport au 1er trimestre 2022 en raison d'une charge ponctuelle spéciale. Le bénéfice par action ajusté (BPA) est de 2,68 $ en hausse de 0,4 %.



Le groupe augmente les points médians des prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2023 pour les ventes opérationnelles ajustées et le BPA opérationnel ajusté.



' Nos résultats du premier trimestre démontrent une solide performance dans les trois segments de nos activités et reflètent le dévouement des collègues de Johnson & Johnson dans le monde entier ', a déclaré Joaquin Duato, président du conseil d'administration.



' Avec cet élan, j'attends avec impatience le reste de l'année, une année remplie de catalyseurs passionnants qui créeront de la valeur à court et à long terme pour les patients et toutes nos parties prenantes. '



