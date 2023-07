Johnson & johnson : Lancement du cathéter de cartographie OPTRELL

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Biosense Webster, spécialiste mondial du traitement de l'arythmie cardiaque et filiale de Johnson & Johnson MedTech, a annoncé aujourd'hui le lancement aux États-Unis du cathéter de cartographie OPTRELL.



Ce cathéter de diagnostic à haute densité permet de fournir une cartographie électrophysiologique haute définition des cas d'arythmie cardiaque complexe.



Ce nouveau cathéter comprend 48 électrodes réparties symétriquement sur et le long de six cannelures et permet de fournir des informations intelligentes et une cartographie directionnelle haute résolution.



' Le cathéter de cartographie OPTRELL™ complète le portefeuille de cartographie diagnostique de Biosense Webster, offrant aux médecins un ensemble complet d'outils, intégrés à notre système de cartographie CARTO®, pour diagnostiquer et traiter les arythmies ', a déclaré Jasmina Brooks, présidente, Biosense Webster.



Le cathéter a reçu l'autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en 2022 et est désormais disponible aux États-Unis. Il devrait aussi être commercialisé au Japon plus tard dans l'année.



