Johnson & johnson : La FDA approuve un nouvel implant mammaire

(CercleFinance.com) - Mentor Worldwide, marque mondiale spécialisée dans l'esthétique mammaire et faisant partie des Johnson & Johnson Medical Devices Companies, a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé l'implant MENTOR MemoryGel BOOST destiné à l'augmentation mammaire chez les femmes d'au moins 22 ans, et aux femmes de tous âges subissant une reconstruction mammaire.



'Nous sommes ravis de fournir une gamme significative d'options pour répondre aux objectifs des chirurgiens et aux préférences des patientes, au-delà de ce qui est actuellement disponible sur le marché de l'esthétique du sein', a déclaré Lori Tierney, présidente mondiale de Mentor Worldwide LLC.



J&J précise que cet implant mobilise un gel exclusif, une conception innovante de la coque de l'implant et un rapport de remplissage de précision, pour une stabilité de forme accrue.



Ce produit sera disponible aux États-Unis début 2022, ajoute J&J.





