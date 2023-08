Johnson & johnson : L'association Akeega-prednisone approuvée par la FDA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé vendredi que la Food & Drug Administration (FDA) des Etats-Unis avait approuvé l'Akeega™ (niraparib et acétate d'abiratérone) associé à de la prednisone pour le traitement des patients adultes atteints de cancer de la prostate (mCRPC) présentant une mutation du gène BRCA.



Le cancer de la prostate est l'un des cancers les plus courants aux États-Unis, avec environ 288 300 nouveaux cas et près de 35 000 décès attendus en 2023.



Environ 10 à 15 % des patients atteints de mCRPC présentent des altérations du gène BRCA.



' L'approbation d'AKEEGA offre une option de traitement importante aux patients atteints d'un cancer de la prostate, et elle souligne également l'importance des tests génétiques et de la médecine de précision pour cette maladie ', a déclaré Shelby Moneer, vice-présidente des programmes et de l'éducation des patients, ZERO Prostate Cancer.



