Johnson & johnson : Janssen abandonne son projet de vaccin contre le RSV

(CercleFinance.com) - Janssen, la filiale pharmaceutique de Johnson & Johnson, a annoncé mercredi avoir décidé d'abandonner son projet de vaccin contre le virus respiratoire syncytial (RSV) chez les adultes.



La société explique avoir pris sa décision après un passage en revue de son portefeuille de projets thérapeutiques, afin de focaliser ses investissements sur des produits à plus grand potentiel.



L'arrêt du programme signifie que Janssen va mettre fin au programme d'essais cliniques de Phase 3 actuellement conduit autour du projet de vaccin contre le RSV.



Cotée à la Bourse de New York, l'action J&J grappillait 0,5% mercredi matin après cette annonce, une progression en ligne avec le gain de 0,5% affiché par l'indice Dow Jones.



