Johnson & johnson : Hausse du 22% du BPA ajusté annuel

(CercleFinance.com) - Les ventes de J&J ont atteint 24,8 Mds$ au titre du 4e trimestre 2021, soit une hausse de 10,4% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le bénéfice net ajusté est passé de 4,9 à 5,6 Mds$ soit une hausse de 14,4%, ce qui représente un BPA ajusté de 2,13 $, contre 1,86 $ au 4e trimestre 2020.



Sur l'ensemble de l'exercice, les ventes de J&J atteignent 93,7 Mds$, en hausse de 13,6% par rapport à 2020. Le bénéfice net ajusté progresse de 22,2%, à 26,2 Mds$, soit un BPA annuel de 9,8 $ (contre 8,03 $ en 2020).



Pour 2020, le laboratoire estime que les ventes devraient ressortir entre 100,3 et 101,8 Mds$, soit une hausse de 7 à 8,5%, pour un BPA ajusté compris entre 10,6 à 10,8$ (en excluant l'impact des changes).





