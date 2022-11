Johnson & johnson : Fait l'acquisition d'Abiomed

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé hier soir avoir signé un accord définitif en vue de l'acquisition d'Abiomed.



L'opération va être réalisée via une offre publique d'achat sur toutes les actions en circulation d'Abiomed, au prix de 380 $ par action, correspondant à une valeur d'entreprise d'environ 16,6milliards de dollars.



Les actionnaires d'Abiomed recevront également un droit à valeur contingente (CVR) non négociable permettant au détenteur de recevoir jusqu'à 35,00 $ par action en espèces si certaines étapes commerciales et cliniques sont atteintes.



La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés, précise J&J.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel