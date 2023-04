Johnson & johnson : Erleada désormais disponible en 240mg aux USA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé aujourd'hui la disponibilité d'un comprimé supplémentaire d'Erleada® (apalutamide) aux États-Unis, en 240 mg.



'L'introduction de ce dosage offre la première et la seule option pour un inhibiteur des récepteurs aux androgènes (IRA) à prise unique quotidienne, approuvé pour le traitement des patients atteints d'un cancer de la prostate non métastatique résistant à la castration (nmCRPC) et pour le traitement des patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique sensible à la castration (mCSPC)', indique le laboratoire.



Avec deux concentrations disponibles, les professionnels de la santé auront la possibilité de prescrire la dose approuvée de 240 mg une fois par jour d'Erleada® en un comprimé de 240 mg ou quatre comprimés de 60 mg. L'option à un seul comprimé peut être préférable pour les patients qui ont besoin de réduire leur nombre total de comprimés quotidiens.



