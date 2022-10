Johnson & johnson : Bénéfice net ajusté en recul de 2,7% au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - J&J annonce que ses ventes nettes ont atteint 23,8 milliards de dollars au 3e trimestre, un chiffre en légère hausse (+1,9%) par rapport à la même période un an plus tôt.



En données ajustées, le ventes opérationnelles progressent néanmoins de 8,2%.



Le bénéfice net ajusté s'établit à 6,7 milliards de dollars, en recul de 2,7%. Par conséquent, le BPA ajusté ressort à 2,55$, contre 2,6$ douze mois plus tôt.



Dans ce contexte, le laboratoire maintient sa guidance 2022 concernant ses ventes opérationnelles ajustées et le BPA ajusté.





