Johnson & johnson : Accord de règlement de 99 M$ dans la crise des opiacés

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson et ses sociétés pharmaceutiques Janssen basées aux États-Unis ont annoncé hier être parvenu à un accord avec l'État de Virginie-Occidentale (Etats-Unis) dans le cadre des réclamations contre la société liées à la crise des opiacés.



Cet accord permet à J&J de se retirer du procès en cours dans le comté de Kanawha, en Virginie-Occidentale.



Un règlement de 99 millions de dollars soutiendra directement les efforts de la communauté locale pour rechercher des progrès significatifs dans la résolution de la crise des opioïdes en Virginie-Occidentale.



J&J précise comme toujours que 'ce règlement n'est pas un aveu de responsabilité ou d'acte répréhensible et marque des progrès continus dans la résolution des réclamations et des litiges liés aux opioïdes par les États, les villes, les comtés et d'autres subdivisions aux États-Unis'.



